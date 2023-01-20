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スカイツリータウンにも導入「地中熱」、日本でも普及なるか 冷暖房の省エネに効果 技術開発進む
世界的に脱炭素の動きが強まる中、どこでも利用できる再生可能エネルギーの「地中熱」への注目が高...
1月20日
２３年度年金受け取り、実質減額 自営業者ら満額は月６万６千円台
厚生労働省は２０日、２０２３年度に受け取る公的年金を、物価や賃金の上昇に応じ増額すると発表した。自営...
宮崎・河野知事が２カ月無給意向 ２４８万円、外出隠し引責
河野俊嗣宮崎県知事の新型コロナウイルス感染判明後、動静を掲載している宮崎日日新聞社に対し、県が外出し...
所持刃物で女性襲撃認める、福岡 刺殺疑いの元交際相手
福岡市のＪＲ博多駅近くで会社員川野美樹さん＝当時（３８）＝を刺殺したとして、殺人の疑いで逮捕された元...
座礁の巡視船えちご、新潟港着岸 自力航行不能でえい航
新潟県柏崎市沖で座礁した新潟海上保安部の巡視船「えちご」（３１００トン）が２０日午後、えい航されて新...
東京で６６０３人感染 コロナ、３３人死亡
東京都は２０日、新型コロナウイルスの感染者が新たに６６０３人報告されたと発表した。直近７日間を平均し...