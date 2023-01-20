５歳以下女児、コロナ感染し死亡　神奈川、急性脳症

2023年1月20日 18時12分 （共同通信）
　神奈川県は２０日、同県海老名市の５歳以下の女児が新型コロナウイルス感染症による急性脳症で死亡したと発表した。基礎疾患はなかった。
　県によると、女児は今月１０日に発熱の症状があり、１１日に陽性が判明。１２日未明に体調が悪化して救急搬送され、搬送先の病院で死亡した。
　県が把握する県内の１０歳未満の死者は７人目という。

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