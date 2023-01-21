【午前】９時４３分、官邸。４４分、根本匠自民党岸田派事務総長。１０時２分、閣議。４８分、後藤茂之経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。１１時１８分、加藤勝信厚生労働相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、後藤経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監、榎本健太郎医政局長、佐原康之健康局長、伊原和人保険局長。５０分、報道各社のインタビュー。

【午後】０時４分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。日本料理店「山里」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野官房長官と会食。１時１７分、官邸。３時、新聞・通信各社の論説委員らと懇談。２８分、在京民放各社の解説委員らと懇談。５９分、内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。４時５２分、遠藤信博ＮＥＣ特別顧問、鈴木純帝人取締役会長。小野啓一外務審議官、平井裕秀経済産業審議官同席。５時１５分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。２９分、滝沢内閣情報官。６時１３分、公邸。



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