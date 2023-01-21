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＜新型コロナ＞「5類」準備・移行期間が必要 感染症対策協「相談体制、半年維持を」
新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを、現行の「二類相当」から季節性インフルエンザなどと同じ「五...
1月21日
中華街 春節の舞 にぎやかに ３年ぶりフル開催、スタンプラリーも 横浜であすから
横浜中華街（横浜市中区）で二十二日から、旧暦の正月を祝う中国の伝統行事「春節」イベントが始ま...
三浦一族の衣笠合戦 横須賀の大矢部小・6年生30人が熱演 「地域の歴史 身近に感じた」
神奈川県横須賀市立大矢部小学校の六年二組の児童三十人が、鎌倉幕府の成立に尽力した三浦一族をテ...
川崎市 町内会と行政がシンポ 地域の防災力 共に歩む 活動功労者の表彰も
地域防災力の向上を図る防災シンポジウムが二十日、川崎市幸区の市産業振興会館で開かれた。市自主...
関東で多発する強盗との関連は 「テレグラム」でターゲットを指示？ 東京・狛江の強盗殺人事件
東京都狛江市の住宅で19日、住人の大塩衣与さん（90）の遺体が見つかった強盗殺人事件で、千葉県内の強...
＜新型コロナ＞神奈川県で4396人感染、16人死亡
神奈川県内で20日、新型コロナウイルスに感染した、5歳以下の女児を含む男女16人の死亡と、新...
1月20日