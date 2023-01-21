＜新型コロナ＞神奈川県で4541人が感染、5人死亡

2023年1月21日 18時07分
　神奈川県内で21日、新型コロナウイルスに感染した70～100歳代の男女5人の死亡と、新たに4541人の感染が発表された。死亡者を発表したのは横浜市（4人）と川崎市（1人）。いずれも基礎疾患を抱えていたという。
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