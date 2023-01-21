国内で７万９０１８人感染　死者３１９人、重症６８３人

2023年1月21日 19時52分 （共同通信）
　国内で２１日、７万９０１８人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前より５万３千人余り減った。都道府県別では、東京６６０７人、大阪５４８４人、愛知５２９１人など。死者は東京と大阪でそれぞれ３３人、愛知２５人など計３１９人が報告された。
　厚生労働省によると、全国の重症者は前日から１０人増え６８３人だった。
　熊本などが過去に公表した感染者数を修正した。

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