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児童手当２兆～３兆円増必要か 第２子以降、上積みの場合
岸田文雄首相が掲げた「異次元の少子化対策」の柱となる児童手当の拡充を巡り、第２子以降の支給額を増やし...
1月21日
和歌山・潮岬で火祭り、幻想的に 本州最南端で芝焼き、３年ぶり
本州最南端の和歌山県串本町の潮岬で２１日、太平洋を望む約１０万平方メートルの「望楼の芝」を焼く火祭り...
新規感染者数は一転して減少傾向に 感染やワクチン接種で免疫持つ人が増加？
＜コロナ1週間・1月14日〜20日＞
新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを、岸田文雄首相...
住宅全ての階で４種類足跡 東京・狛江の強盗殺人
東京都狛江市の住宅で住人の大塩衣与さん（９０）が遺体で見つかった強盗殺人事件で、三つの階全てで４種類...
希少植物の移植計画を提案 岐阜・御嵩町、リニア残土候補地
ＪＲ東海のリニア中央新幹線工事に伴う残土の処分場候補地がある岐阜県御嵩町は２１日、ＪＲ東海や専門家ら...
夜行バスで飲料に薬物混入 わいせつ未遂容疑、男逮捕
東京から名古屋に向かう夜行バスの車内で、乗客の女性の飲み物に薬物を混入し体を触ろうとしたとして、愛知...