群馬県は二十二日、新たに千十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前に比べて五百二十九人減。四人の死亡報告があった。累計感染者は延べ四十一万八千五百三十二人。死者は計九百五十八人。

死者は七十代一人、八十代二人、九十歳以上一人。新たに四件の集団感染が判明、それぞれ五〜十七人が感染した。



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