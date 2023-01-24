【午前】８時２分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「松の間」で菰田正信不動産協会理事長らとの勉強会。９時６分、官邸。１７分、閣議。１１時１７分、自民党本部。２０分、同党両院議員総会。３９分、国会。ＡＴＭを利用。

【午後】０時６分、衆院本会議。１３分、官邸。４０分、国会。５４分、山口俊一衆院議院運営委員長。１時１分、第２１１通常国会開会式。１１分、官邸。４１分、国会。４２分、細田博之衆院議長、山口衆院議院運営委員長にあいさつ。松野博一、木原誠二正副官房長官同席。４３分、海江田万里衆院副議長にあいさつ。松野、木原正副官房長官同席。４７分、尾辻秀久参院議長、石井準一参院議院運営委員長にあいさつ。松野、磯崎仁彦正副官房長官同席。４８分、長浜博行参院副議長にあいさつ。松野、磯崎正副官房長官同席。２時２分、衆院本会議。施政方針演説。３時４６分、参院本会議。施政方針演説。５時２６分、自民党本部。２８分、党役員会。４６分、官邸。６時９分、コールマン経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）事務総長の表敬。７時６分、東京・桜丘町のセルリアンタワー東急ホテル。宴会場「ボールルーム」で東京広島県人会の懇親会に出席し、あいさつ。３５分、公邸。



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