立民幹部、細田衆院議長を批判　「自民と教団を結ぶ元締」

2023年1月24日 11時31分 （共同通信）
　記者団の取材に応じる立憲民主党の安住国対委員長＝２４日午前、国会

　記者団の取材に応じる立憲民主党の安住国対委員長＝２４日午前、国会

　立憲民主党の安住淳国対委員長は２４日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との関係が指摘される細田博之衆院議長について「自民党と教団側を結ぶ元締だ。記者会見から逃げ回っていたら国民全体を敵に回す」と批判した。国会内で記者団の質問に答えた。
　細田氏は同日午後、教団との関係を巡り、衆院議院運営委員会の理事らと議長公邸で面会する。

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