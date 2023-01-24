記者団の取材に応じる立憲民主党の安住国対委員長＝２４日午前、国会
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首相、物価対策の加速指示 電気代軽減や５万円給付
岸田文雄首相は２４日、官邸で開いた「物価・賃金・生活総合対策本部」の会合で「世界的な物価高騰は依然と...
1月24日
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1月23日
空き家活用へ促進区域を設定 自治体撤去の手続き簡略化
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