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下大賀遺跡出土のかまど用 表面の汚れを取り除いてみたら…支脚に人形の絵 来月桜川で公開
下大賀（しもおおが）遺跡（茨城県那珂市瓜連）から出土した九世紀中ごろのかまど用の石製支脚に、...
1月24日
あの快走を写真で回想 水戸オーパで初の黄門マラソン展 ランナー・観客の視点から39枚
昨年十月に水戸市内で行われた水戸黄門漫遊マラソンを振り返る写真展が、水戸市の水戸オーパ六階特...
＜新型コロナ＞茨城県で1821人が感染、7人死亡
茨城県は23日、新型コロナウイルスに感染した7人が死亡したと発表した。新規感染は1821人。累計は、...
1月23日
東海第二原発の運転差し止め訴訟 原告団「控訴審 人事に疑問」 永谷裁判長、14年余り「訟務」担当
三十一日に始まる日本原子力発電東海第二原発（茨城県東海村）の運転差し止め訴訟の控訴審で、原告...
「片方の監督が審判に」 東海第二原発の控訴審、裁判長は過去の原発訴訟で国の代理人だった
日本原子力発電（原電）東海第二原発（茨城県東海村）の運転差し止めを11都府県の住民らが求めた訴訟で、...
1月22日
＜新型コロナ＞茨城県で2124人感染、6人死亡
県は22日、新型コロナウイルスに感染した6人の死亡を発表した。新規の感染者は2124人。累計...