＜新型コロナ＞茨城県で577人が感染、6人死亡

2023年1月24日 20時46分

　茨城県は24日、新型コロナウイルスに感染した6人の死亡を発表した。新規感染は577人。累計では、死者1156人、感染者60万6015人になった。（保坂千裕）
【関連記事】あの快走を写真で回想　水戸オーパで初の黄門マラソン展　ランナー・観客の視点から39枚

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

茨城の新着

記事一覧