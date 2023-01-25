【午前】９時１分、官邸。５分、磯崎仁彦官房副長官。１０時５４分、物価・賃金・生活総合対策本部。１１時１８分、松本剛明総務相、加藤勝信厚生労働相、河野太郎デジタル相、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、大村慎一地域力創造審議官、吉川浩民自治行政局長、菊池浩出入国在留管理庁長官、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。５８分、山口那津男公明党代表と会食。

【午後】０時５３分、国会。１時１分、参院本会議。３時５８分、官邸。４時７分、経済財政諮問会議。５時２分、北朝鮮による拉致被害者の地村保志さん、「北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会」顧問の松崎晃治福井県小浜市長らと面会。要望書、署名簿受け取り。松野博一官房長官同席。２０分、後藤茂之経済再生担当相、田和宏内閣府事務次官。３７分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。４５分、滝沢内閣情報官。６時２９分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、小野啓一外務審議官。４０分、秋葉国家安全保障局長、森外務事務次官。７時１９分、公邸。

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