参院本会議で答弁する岸田首相＝２６日午前
関連キーワード
公取委員長再任で所信聴取 衆院議運委、古谷氏から
衆院の議院運営委員会は２６日、政府が国会に再任の同意を求めた公正取引委員会の古谷一之委員長（６７）か...
1月26日
首相「専守防衛逸脱せず」 立民は批判、参院代表質問
岸田文雄首相は２６日の参院代表質問で、他国領域のミサイル基地などを破壊する反撃能力（敵基地攻撃能力）...
岸田首相の一日 1月25日（水）
【午前】８時２３分、官邸。２４分、木原誠二官房副長官、村田隆内閣危機管理監、榊真一内閣府政策統括官、...
児童手当の所得制限撤廃、支給期間延長…立民が迫り、自民が「宗旨変え」してもはぐらかす岸田首相
衆院本会議で25日に行われた各党代表質問で、本格論戦の幕が開いた。野党第1党の立憲民主党は泉健太代表...
敵基地攻撃は「先制攻撃にならざるを得ない」立民の泉氏が批判 岸田首相は「抑止力として不可欠」 衆院代表質問
岸田文雄首相は25日の衆院代表質問で、安全保障政策の大転換で決定した敵基地攻撃能力（反撃能力）保有に...
1月25日
自民も立民とともに児童手当の所得制限撤廃を主張 実現へ検討加速か 衆院代表質問
岸田文雄首相の施政方針演説に対する各党代表質問が25日午後、衆院本会議で始まった。首相が「異次元の少...