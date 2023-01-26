首相、同性婚制度に慎重　「家族の根幹に関わる」

2023年1月26日 11時51分 （共同通信）
　参院本会議で答弁する岸田首相＝２６日午前

　参院本会議で答弁する岸田首相＝２６日午前

　岸田文雄首相は２６日の参院代表質問で、同性婚制度に関し「わが国の家族のあり方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要する」と述べ、導入に消極的な考えを示した。立憲民主党の水岡俊一氏の質問に対する答弁。
　選択的夫婦別姓制度についても「国民の間にさまざまな意見があることから、しっかりと議論してより幅広い国民の理解を得る必要がある」と指摘するにとどめた。

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