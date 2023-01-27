関連キーワード
姥貝卓美さん死去 元三菱樹脂＜現三菱ケミカル＞社長
姥貝卓美さん（うばがい・たくみ＝元三菱樹脂＜現三菱ケミカル＞社長）８日死去、７４歳。茨城県出身。葬儀...
1月27日
つばめ真由美さん死去 双子アイドルデュオ「ザ・リリーズ」の妹
つばめ真由美さん（つばめ・まゆみ＝双子アイドルデュオ「ザ・リリーズ」の妹、本名燕真由美＝つばめ・まゆ...
西原春夫さん死去 元早稲田大総長、刑法学
西原春夫さん（にしはら・はるお＝元早稲田大総長、刑法学）２６日、間質性肺炎のため死去、９４歳。東京都...
工藤強勝さん死去 グラフィックデザイナー、桑沢デザイン研究所所長
工藤強勝さん（くどう・つよかつ＝グラフィックデザイナー、桑沢デザイン研究所所長）２３日死去、７４歳。...
合田茂さん死去 元住友重機械工業社長、会長
合田茂さん（ごうだ・しげる＝元住友重機械工業社長、会長）１６日、老衰のため死去、９８歳。葬儀・告別式...
1月26日
堀江正浩さん死去 ニヤクコーポレーション相談役、元会長
堀江正浩さん（ほりえ・まさひろ＝ニヤクコーポレーション相談役、元会長）１８日、膵（すい）こう部がんで...