上野山功一さん死去　俳優

2023年1月27日 07時08分
　上野山功一さん（うえのやま・こういち＝俳優、本名貢之介＝こうのすけ）２２日、胃がんのため死去、８９歳。東京都出身。
　５９年に映画「昼下りの暴力」でデビュー。主に悪役として活躍し、テレビドラマ「太陽にほえろ！」「必殺仕置人」などに出演した。

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