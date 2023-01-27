＜新型コロナ＞茨城県で新たに1559人感染、11人死亡

2023年1月27日 20時33分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は27日、新型コロナウイルスに感染した11人の死亡を発表した。新規感染は1559人。累計では、死者1184人、感染者61万2060人になった。（長崎高大）
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