茨城県庁
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「スケボーの聖地」笠間の技でPR 地元の5業者が6商品を開発
陶芸のまち茨城県笠間市で、地元の窯元やパン店が、スケートボードの形をした笠間焼の小物やクッキ...
1月27日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに2089人感染、7人が死亡
茨城県は26日、新型コロナウイルスに感染した7人の死亡を発表した。新規感染は2089人。累計では、死...
1月26日
最強寒波、茨城県内も降雪 今年一番の冷え込み 水戸7センチ、北茨城マイナス7.3度
二十四日夜から日本列島を襲った今季最強の寒気の影響で、茨城県内でも広い範囲で雪が降った。二十...
鉄道写真で見る常磐線と東海村 JR東海駅ギャラリーで企画展
ＪＲ東海駅（茨城県東海村）の東海ステーションギャラリーで、企画展「鉄道開業１５０年記念〜常磐...
東海第二原発の控訴審直前に裁判長が交代へ 国の代理人だった過去を原告側が問題視
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1月25日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに2397人感染、10人死亡
茨城県は25日、新型コロナウイルスに感染した10人の死亡を発表した。新規感染は2397人。累計では死...