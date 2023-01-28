デュッセルドルフ田中はフル出場　サッカーのドイツ２部

2023年1月28日 08時10分 （共同通信）
　マクデブルク戦の前半、競り合うデュッセルドルフの田中（右）＝デュッセルドルフ（共同）

　マクデブルク戦の前半、競り合うデュッセルドルフの田中（右）＝デュッセルドルフ（共同）

　サッカーのドイツ２部リーグで２７日、デュッセルドルフの田中碧はホームのマクデブルク戦にフル出場し、試合は３―２で勝った。マクデブルクの伊藤達哉は後半２３分から出場した。（共同）

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