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人と人つなぐ図書館に 石岡・八郷住民が3月開館へ 空き家改築費、ネット寄付募る
少子高齢化や過疎化が進む中山間地域で、人と人が出会える居心地の良い場所を−。茨城県石岡市八郷...
1月28日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに1559人感染、11人死亡
茨城県は27日、新型コロナウイルスに感染した11人の死亡を発表した。新規感染は1559人。累計では、...
1月27日
「スケボーの聖地」笠間の技でPR 地元の5業者が6商品を開発
陶芸のまち茨城県笠間市で、地元の窯元やパン店が、スケートボードの形をした笠間焼の小物やクッキ...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに2089人感染、7人が死亡
茨城県は26日、新型コロナウイルスに感染した7人の死亡を発表した。新規感染は2089人。累計では、死...
1月26日
最強寒波、茨城県内も降雪 今年一番の冷え込み 水戸7センチ、北茨城マイナス7.3度
二十四日夜から日本列島を襲った今季最強の寒気の影響で、茨城県内でも広い範囲で雪が降った。二十...
鉄道写真で見る常磐線と東海村 JR東海駅ギャラリーで企画展
ＪＲ東海駅（茨城県東海村）の東海ステーションギャラリーで、企画展「鉄道開業１５０年記念〜常磐...