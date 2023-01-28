＜新型コロナ＞茨城県で新たに1667人感染、5人死亡

2023年1月28日 18時22分

　茨城県は28日、新型コロナに感染した5人の死亡を発表した。新規の感染者は1667人。累計は死者1189人、感染者は61万3727人になった。（加藤裕治）
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