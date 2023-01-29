愛知・稲沢で住宅火災、３人重体　病院に搬送も意識不明

2023年1月29日 03時22分 （共同通信）
　２８日午後１１時５分ごろ、愛知県稲沢市平和町平六の木造２階建て住宅から炎や煙が見えると近隣住民から１１９番があった。県警によると、１階で成人の男女３人が倒れているのが見つかり、病院に搬送された。いずれも意識不明の重体。
　現場は名古屋鉄道藤浪駅から北東に約８００メートルの住宅密集地。

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