関連キーワード
愛知・稲沢で火災、女性２人死亡 住宅から炎や煙、男性１人も重体
２８日午後１１時５分ごろ、愛知県稲沢市平和町平六の木造２階建て住宅から炎や煙が見えると近隣住民から１...
1月29日
鹿児島・花の木農場が大賞 準大賞に北海道、長崎
地方新聞４６紙と共同通信が、地域活性化の取り組みを表彰する「第１３回地域再生大賞～創ろう新時代、希望...
世界の感染者、７億５千万人超に ＷＨＯが速報値、大幅に死者急増
【ジュネーブ共同】世界保健機関（ＷＨＯ）は２８日までに、新型コロナウイルス感染症の感染者・死者数の速...
雪崩で新潟の男性行方不明 スノボ中に長野・野沢温泉
２８日午後２時５５分ごろ、長野県野沢温泉村の野沢温泉スキー場のコース外で雪崩が発生し「１人がいなくな...
酒気帯び運転で誤認逮捕 北海道警、１３時間後に釈放
北海道警は２８日、旭川市内で酒気帯び運転をしたとして道交法違反容疑で同日未明に男性（２４）を現行犯逮...
1月28日
渡辺容疑者は「ＶＩＰ部屋」？ 韓国収容経験者が実態証言
【ソウル共同】日本の警察が広域強盗事件で引き渡しを求めている渡辺優樹容疑者が拘束中のマニラの入管施設...