群馬県は二十八日、新たに八百五十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二十一日より五百八十四人減少した。

六人の死亡報告があり、累計感染者数は四十二万四千二百三十五人、死者は九百九十人。



関連キーワード 群馬

新型コロナ