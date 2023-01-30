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ＪＲ東海「桃鉄」ゲーム開始 駅や観光地巡り、資産競う
ＪＲ東海は人気ゲーム「桃太郎電鉄（桃鉄）」との共同企画で、実際の駅や沿線の観光地を巡りながら稼いだ資...
1月30日
東京の転入超過、３年ぶりに増加 ２２年、３万８０００人
総務省が３０日公表した２０２２年の人口移動報告によると、東京都は転入者が転出者を上回る「転入超過」が...
那覇発全日空２機が離陸見合わせ 「保安上の理由」爆破予告か
３０日午前、那覇空港（那覇市）を出発する予定だった羽田行き全日空４６２便など計２便が離陸を見合わせた...
長崎大助教の雇い止め無効 地裁、未払い賃金支払い命じる
長崎大で助教として働き、２０１９年２月末に雇い止めされたベルギー国籍のリュク・ロースフェルトさん（６...
五ノ井さん、国や元隊員を提訴 性被害受けた元自衛官
陸上自衛隊での性被害を実名で訴えた元自衛官の五ノ井里奈さん（２３）が３０日、国や加害者を相手取り、横...
韓国、屋内マスク着用義務を解除 公共交通機関や病院は当面維持
【ソウル共同】韓国政府は３０日、新型コロナウイルス感染予防策としての屋内でのマスク着用義務を解除した...