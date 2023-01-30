２月第２週までに解決目指す　比法相、容疑者移送問題で

2023年1月30日 13時47分 （共同通信）
　【マニラ共同】マニラの入管施設に収容され、日本の警察が広域強盗事件に絡んでフィリピン側に移送を求めている容疑者らについて、フィリピンのレムリヤ法相は３０日に記者会見し、マルコス大統領の訪日までの解決を目指す考えを示した。マルコス氏は２月第２週に訪日する見込み。
　レムリヤ氏は「この件はとても重要だと考え、対応を急いでいる」と述べた。

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