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横浜地裁相模原支部 合議制要望20年 実現まだ 相模原・座間市長が申し入れ 識者「市民の権利を侵害」
横浜地裁相模原支部（相模原市中央区）は、政令市を管轄する全国の裁判所で唯一、裁判官３人で話し...
1月31日
新庁舎設計費 見送り 鎌倉市予算 位置条例改正案否決で
神奈川県鎌倉市は三十日、二〇二三年度当初予算案を発表した。一般会計は六百六十七億円で、前年度比０・６...
商いアワード表彰式 2部門グランプリ決まる 自慢の「推しメシ」はこれ
高い意欲を持つ川崎市内の商業店を応援する市の企画「かわさき ＡＫＩＮＡＩ ＡＷＡＲＤ（商いア...
横浜港の米軍部隊配備巡り神奈川・黒岩知事が情報提供を要望 在日米軍の陸海軍各司令官と5年ぶり面会
神奈川県の黒岩祐治知事は30日、在日米陸軍司令官らと面会し、日米両政府が合意した米軍施設「横浜ノース...
1月30日
元自衛官の五ノ井里奈さん、性暴力の加害者や国を提訴 「できればやりたくなかった」裁判へ踏み切った理由
陸上自衛隊内で性被害を受けた元自衛官の五ノ井里奈さん（23）が30日、国と加害者の元隊員5人を相手取...
＜新型コロナ＞神奈川県で1543人感染、7人死亡
神奈川県内で30日、新型コロナウイルスに感染した50〜90代の男女7人の死亡と、新たに154...