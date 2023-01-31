＜新型コロナ＞神奈川県で新たに3044人感染　死亡者は12人、累計で4000人を超える

2023年1月31日 18時39分
　神奈川県内で31日、新型コロナウイルスに感染した60〜100歳代の男女12人の死亡と、新たに3044人の感染が発表された。死亡者を発表したのは県（平塚市2人、厚木市と湯河原町各1人）、横浜市（4人）、藤沢市（2人）、川崎市と横須賀市（各1人）。県内の死亡者数は4007人と、4000人を超えた。
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