神奈川県内で31日、新型コロナウイルスに感染した60〜100歳代の男女12人の死亡と、新たに3044人の感染が発表された。死亡者を発表したのは県（平塚市2人、厚木市と湯河原町各1人）、横浜市（4人）、藤沢市（2人）、川崎市と横須賀市（各1人）。県内の死亡者数は4007人と、4000人を超えた。

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