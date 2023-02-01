＜新型コロナ＞茨城県で新たに1536人感染、4人死亡

2023年2月1日 23時15分

　茨城県は１日、新型コロナウイルスに感染した４人の死亡を発表した。新規感染は１５３６人。累計では、死者１２０６人、感染者６１万８４２８人になった。　（長崎高大）
【関連記事】マスク巡る分断再び？　政府は「個人の判断」と言うが…同調圧力社会の日本で外せるのか

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

茨城の新着

記事一覧