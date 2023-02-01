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水戸京成百貨店がコロナ助成金不正受給 社長「裏切り申し訳ない」
水戸京成百貨店（水戸市）による新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金の不正受給は総額三億円に...
2月1日
80〜90年代の若者を華やかに しもだて美術館「わたせせいぞう展」
茨城県筑西市丙のしもだて美術館で、企画展「ハートカクテル４０周年記念 わたせせいぞうの世界展...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに486人感染、5人死亡
茨城県は31日、新型コロナウイルスに感染した5人の死亡を発表した。新規感染は486人。累計では、死者...
1月31日
茨城県内議長アンケート 議員なり手不足「実感」62％ 対策は「報酬増」最多
全国の地方議会議長を対象に実施した共同通信の全国アンケートで、茨城県議会と県内四十四市町村議会の四十...
袋田の滝 9割凍結 名瀑 まるで静止画
氷点下まで冷え込む日が続く中、日本三名瀑（めいばく）の一つに数えられる袋田の滝（茨城県大子町...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに1040人感染、4人死亡 県、独自の対策ステージを引き下げ
茨城県は30日、新型コロナウイルスに感染した4人が死亡したと発表した。新規感染は1040人。累計では...
1月30日