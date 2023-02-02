群馬県は一日、新たに七百五十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて四百十七人減。五人の死亡報告があり、累計死者数が千人を超えた。累計感染者は四十二万六千八百六十八人、死者は計千三人。

死者は九十代以上女性が一人、八十代男性が一人、七十代男性が三人。新たに四件の集団感染が判明し、それぞれ六〜九人が感染した。



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