＜新型コロナ＞茨城県で1083人感染、6人死亡

2023年2月3日 20時49分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は3日、新型コロナウイルスに感染した6人が死亡したと発表した。新規感染は1083人。累計では、死者1218人、感染者62万819人になった。（保坂千裕）
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