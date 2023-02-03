茨城県庁
関連キーワード
大規模な宅地開発、手厚い子育て支援策… 人口5万人目前 阿見町、願うは市制施行
茨城県阿見町が常住人口五万人の達成を目前に控えている。町内二カ所の大規模な宅地開発や、子育て...
2月3日
鳥インフル、最多111万羽殺処分へ 茨城県 全国初、ホロホロチョウ感染確認も
茨城県は二日、八千代町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの感染が疑われる事例が発生したと発表...
＜新型コロナ＞茨城県で1308人感染、6人死亡
茨城県は2日、新型コロナウイルスに感染した6人の死亡を発表した。新規感染は1308人。累計では、死者...
2月2日
「シガ」久慈川で大量発生 極寒が織りなす川の流氷 独自の予報公表、関根さん
十年に一度の寒波が押し寄せる中、大子町を流れる久慈川で、川面を漂う流氷「シガ」が大量に現れて...
茨城県内舞台の小説充実 県立図書館1階
茨城県立図書館は一日、一階エントランスの書棚を大幅に拡充した。嶽本野ばらさんの「下妻物語」な...
「リング」「らせん」の作家・鈴木光司さん講演会 12日に八千代で
「リング」「らせん」などの小説で知られる作家鈴木光司さんの講演会「新しい家族のあり方〜パート...