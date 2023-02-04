群馬県は三日、新たに五百七十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて二百十二人減。五人の死亡報告があった。累計感染者は四十二万八千百十二人、死者は計千十一人。

死者は九十歳以上が二人、八十代、七十代、六十代が各一人。新たに二件の集団感染が判明し、それぞれ五〜十二人が感染した。



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