第21回「愛犬と私・前編~運命の出会い~」

小学生の頃から、我が家にはずっと大型犬、小型犬から猫まで様々なペットが居ました。ペットと書くのに違和感があるくらいの存在で、母が全てのお世話をしていて、その子たちはいつも家族の一員でした。私たち人間の子供は学校や仕事から帰って来て遊ぶぐらい。自分に余裕がない時は、よしよしするのが精一杯。サッサと自分の部屋に上がってやらなければいけない作業に向かい、ちょっと疲れてキッチンに飲み物などを取りに降りたついでに、またよしよし。気が向くとお散歩に連れて行ったり、ペットショップを通りかかるとササミジャーキーやほねっこを買ってくるぐらいの、ちっともあてにならない気まぐれなご主人様でした。歴代のペットたちはもれなく全員、いつも母の後をくっついて歩き、母がソファーに座ればその周りに、母がベッドに行けば自分たちもひょいっとベッドに登り、まるで母の隣を取り合うように我先にといつも母を追いかけていました。

当然と言えば当然で。母は新しい子がやってくると、まず最初にトイレを覚えさせる為、何日も玄関先に設置したトイレのそばで一緒に寝ていました。お肉屋さんで、なんだか大きな骨を買ってきては、グツグツ時間をかけて煮込んで、カリカリ(ドッグフード)だけじゃ美味しくないもんね~とか話しかけながら、そのスープをたっぷりカリカリにかけてあげたり。スーパーの安売りの日には、大量の鳥ムネ肉を買い込んで、またグツグツ煮込んで、小さく手で裂いて、やっぱりカリカリに混ぜて少しスープもかけて…今思うと離乳食ばりに手をかけて食事を作ってあげていましたから、そりゃ人気者で当然ですよね。たまによしよしする私なんかとは、愛情の深さが違うこと、ペットたちはちゃんと解っていたのだと思います。自由気ままな猫でさえ、甘えん坊の犬たちに負けじと、クールな顔をしながらも、いつも母の居る部屋で膝の上にこそ乗らないまでも、ちゃんと母の見える所で丸まっていました。

どんなに雨が降っている日も、自分のレインコートを独自でリメイクした、オリジナルのかっぱを犬に着させて(当時は今のようにまだペット用品が充実していなかったように思います)2人は(正確には1人と1匹ですが)夜のお散歩に毎日毎日出かけていました。小さい子たち(犬)はお散歩をあまり好まなかったようで近所を軽く、そして再度、大きい子(犬)だけ連れて小一時間…なかなか簡単ではない事ですよね、毎日ですから。

そんな母の子育てならぬ、ペット育てをずっと側で見てきた娘の私ですから、なんとなく可愛いから…ぐらいの軽い気持ちではペットは飼えない…と分かっていました。でも、30代前半、結婚して数年、初めて家を出て夫との新しい生活にも慣れてきた頃、運命の出会いが私に舞い込んできたのです。

ある日の仕事場での事です。仕事が終わり、スタジオを出た私は、顔馴染みのスタッフが、なんだかとても可愛いゴールデンレトリバーを散歩させているところに、偶然遭遇しました。「え~なんでこんな仕事場で犬の散歩してるのー?」と聞くと、どうやら仕事仲間の飼ってるワンちゃんなのですが、訳あって家で飼う事が出来なくなり、仕方がないので今はオフィスで飼っていて、スタジオ作業が長引き、ご主人様が散歩に行けないので、代わりに自分が散歩を頼まれて…というような話でした。オフィスで!? 私はびっくりして(母の犬育てしか知らない私には衝撃で)「じゃ、夜、スタッフが誰も居なくなったら、ケージの中で、翌朝誰かが来るまでひとりなの!?」と聞くと、そうだと言うのです。信じられない状況に思わず私はしゃがみ込み、その静かな可愛らしいゴールデンに「淋しいねぇ…毎晩ひとりぼっちなの? 可哀相に…ウチに来る!?」と頭を両手で撫で撫ですると、ちゃんとお座りをして、ジッと私を見つめるんです…本当なんですヨ、目と目がちゃんと合って、心が通じた感覚だったんです。すると頭上から間髪入れずに「本当ですか!?」と叫び声が降ってきました。

そのゴールデンはとても物静かで、言われてもないのにお座りをするし、犬とは思えない賢さで、よくよく聞いてみると、生まれてすぐに何かトレーニングみたいなものを受けてきたお利口さんのワンちゃんでした。

その場で夫に電話をかけて説明し、こちらも犬も、環境に馴染むかどうか分からないので、試しに数日間我が家にお泊まりに来る事になったのですが…ご想像の通り、その日からその子は我が家の3人目の家族になったのでした。

その子の名前は『キナコ』。まだ2歳になったばかりの少し小ぶりな女の子のゴールデンレトリバー。

トレーニングを受けていたお陰で、吠えない、人間の食べ物に一切反応しない、散歩に行くと必ず左側に付いて同じスピードで歩いて、私が止まると彼女も止まり、横断歩道などでは黙ってお座り。余りに良い子過ぎて、気の毒になっちゃうくらいの良い子でした。トイレも、1日2回の食事の後に使いなれたトイレシートの上に行かせると、静かに用を足し、部屋に戻る前には大人しく足の裏(肉球)をタオルで拭かせてくれました。きっとトレーナーさんが、昔母がやっていたようにトイレのそばで何日も一緒に寝て、上手くできたら褒めてあげて、愛情をいっぱい注いで躾けたんだろうなぁ…と。キナコに感心すると同時にドッグトレーナーという職業にも感心しました。

まず私は、『キナコはきっと孤独に耐えてきたに違いない』と思い、何をするにも一緒、どこに行くにも一緒、そして、いっぱい名前を呼んであげる事から始めました。「きーたん」「きーたん」いつの間にか「キナコ」ではなく「きーたん」に。母がそうしていたように、「きーたん、もう寝よう~」と言って一緒にベッドルームに行き、「ベッドに上がって良いんだよー」と言うと、遠慮がちに足元で寝て、朝は「きーたんおはよう~」と言って、一緒にリビングに行きました。

また、彼女はある決まったバスタオルを敷くと、必ずそこで大人しくずっと黙って伏せをする習慣があったので、顔馴染みのスタジオでは、隅っこに敷いたバスタオルの上で、私の仕事が終わるまで静かに待っていましたし、ご迷惑になりそうな時は、車の後部座席やワゴン車の後ろのスペースにバスタオルを敷いて、「良い子で待っててネ」と言うと、ちゃんと静かに待っていてくれました。本当に良い子でした。でも、お利口に待っていてくれる半面、家でのお留守番が嫌いという事に気付いてしまったのか、「少しの間、お家で待っててね」と置いて行くと、時々イタズラをして、帰宅すると、トイレットペーパーで遊んで部屋中紙だらけだったり、ソファーをほじくっていたり…人並みならぬ犬並みに感情を出す事も覚えてきて、ある意味どんどん犬らしい犬になっていきました。

私も私で母に倣ってせっせと鳥ムネ肉やささ身を煮込んだり、ブロッコリーの芯を柔らかく茹でたり。毎食たった1カップのカリカリを一瞬で食べてしまい、唯一の楽しみであろう食事の時間を数秒で終わらせてしまうキナコが可哀相で…しかもその横で毎晩のようにビールを飲みながら、何時間も食事をするご主人様…もう、申し訳ない気分でいっぱいで、少しずつ犬用のおやつを買ってきては「きーたんも食べたいよねぇ」とか言って、私たちの長い食事タイム中にちょっとあげてみたり、お留守番のご褒美にあげてみたりと、ますます、キナコは普通のワンちゃんになっていったのでした。

それでも十分お利口さんのキナコでしたし、私たちももう家族の一員としてしか考えられなかったので、たまに出かけるスキーの時など、とてもとてもペットホテルや知り合いに預ける気にはなれず、ペット同伴可の宿を探して一緒に雪山にまで連れて行く事も何度もありました。



我が家の3人目の家族、キナコ。愛情をひとりじめして幸せな毎日を送っていました。しかしながら、程なくして思わぬライバルが出現する事になったのです。

後編もどうぞお楽しみに。



★次回更新は、2月15日(水)更新予定です。

お楽しみに。







岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアーを実施、

9月からはKAORI PARADISE2022が予定されている。

お知らせ

レギュラー

・ラジオNHK-FM「岸谷香Unlock the heart」

毎週金曜23:00〜スタート

・ニッポン放送「オールナイトニッポンMUSIC10」

毎月第四水曜日22:00~スタート

LIVE情報

【岸谷香 感謝祭 2023】

出演:岸谷 香/Unlock the girls

ゲスト:荻野目洋子/藤巻亮太

公演日:2023/2/23(木祝)

会場:EX THEATER ROPPONGI

開場 16:45 開演 17:30

席種・料金(税込):全席指定 9,000円 (ドリンク代別) 一般券売日:12/17(土)

(問い合わせ)DISK GARAGE 050-5533-0888(平日12:00-19:00)

【TOKYO GUITAR JAMBOREE 2023】

2023年3月5日(日)

会場:両国国技館

https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2023/

<お問い合わせ>

DISK GARAGE 050-5533-0888 (平日12:00~15:00) 2023年3月5日(日)会場:両国国技館<お問い合わせ>DISK GARAGE 050-5533-0888 (平日12:00~15:00)

【The Unforgettable Day 3.11-2023-】

日時:2023年3月11日(土)

開場 15:00 / 開演 15:30

会場:仙台PIT

出演者:岸谷香、CHEMISTRY、ゴスペラーズ、一青窈、水谷千重子、宮沢和史

(50音順)

<一般発売>

2023年1月22日(土)10:00~

チケット料金:全席指定 6,600円(税込・入場時ドリンク代別途必要)

※1人4枚まで購入可能

<お問合せ> GIP

https://www.gip-web.co.jp/t/info 日時:2023年3月11日(土)開場 15:00 / 開演 15:30会場:仙台PIT出演者:岸谷香、CHEMISTRY、ゴスペラーズ、一青窈、水谷千重子、宮沢和史(50音順)<一般発売>2023年1月22日(土)10:00~チケット料金:全席指定 6,600円(税込・入場時ドリンク代別途必要)※1人4枚まで購入可能<お問合せ> GIP

<オフィシャルSNS information>