栃木県庁

栃木県は四日、新たに七百十三人の新型コロナウイルス感染と、八十歳以上の男性患者の死亡を発表した。県内の感染確認は計四十万八千九百八十六人、死亡者は計九百八十八人。

県によると、栃木市二カ所、宇都宮市、日光市、野木町各一カ所の高齢者施設で五〜二十八人、那須烏山市の医療機関で十人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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