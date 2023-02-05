＜新型コロナ＞群馬県で4人死亡、598人感染　

2023年2月5日 07時32分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は四日、新たに五百九十八人の新型コロナウイルス感染と、四人の死亡を確認したと発表した。感染者は前週の同じ曜日より二百五十五人減った。県内の感染確認は累計で四十二万八千七百十人、死者は計千十五人になった。
　新たな死者は九十歳以上が二人、八十代が二人。集団感染は新たに三件の発生が判明し、計二十一人の感染が確認された。

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