＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、537人感染

2023年2月6日 07時44分
栃木県庁

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　栃木県は五日、新たに五百三十七人の新型コロナウイルス感染確認と、八十歳女性一人の死亡を発表した。累計感染者数は四十万九千五百二十三人、死者数は九百八十九人。

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