＜新型コロナ＞群馬県で4人死亡、506人感染　

2023年2月6日 07時45分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は五日、新たに五百六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の一月二十九日より百十人減少した。
　四人の死亡報告があり、累計感染者数は四十二万九千二百十六人、死者数は千十九人。

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