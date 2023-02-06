群馬県は五日、新たに五百六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の一月二十九日より百十人減少した。

四人の死亡報告があり、累計感染者数は四十二万九千二百十六人、死者数は千十九人。



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