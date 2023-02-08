【午前】８時５５分、官邸。９時１分、閣議。１３分、浜田靖一防衛相。５７分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、防衛省の増田和夫防衛政策局長、尾崎義典情報本部長。１０時８分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。１６分、滝沢内閣情報官。２９分、森健良外務事務次官。

【午後】０時５分、東京・隼町の国立劇場。北方領土返還要求全国大会に出席し、あいさつ。２７分、官邸。２時１７分、国会。１９分、玉木雄一郎国民民主党代表らから賃上げ実現と子育て政策に関する提言書受け取り。４５分、宗清皇一自民党大阪府連会長ら。３時６分、官邸。３０分、クック諸島のブラウン首相と首脳会談。５５分、西村康稔ＧＸ実行推進担当相、飯田祐二内閣官房ＧＸ実行推進室長、経済産業省の多田明弘事務次官、畠山陽二郎産業技術環境局長、資源エネルギー庁の保坂伸長官、小沢典明次長。４時４０分、秋葉国家安全保障局長、河辺賢裕外務省北米局長、増田防衛省防衛政策局長。６時２１分、太平洋諸島フォーラム（ＰＩＦ）のプナ事務局長らと会談。７時５分、木原誠二官房副長官。８時３８分、公邸。



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