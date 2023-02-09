神奈川県内で9日、新型コロナウイルスに感染した男女11人の死亡と、新たに1862人の感染が発表された。死亡者を発表したのは横浜市（6人）、県（厚木市、海老名市各1人）、相模原市（2人）、藤沢市（1人）。

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