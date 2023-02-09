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23年度 神奈川県予算案 政策の継続性重視 4月知事選も「未病」など並ぶ コロナ対策で過去２番目の規模
神奈川県は八日、二〇二三年度当初予算案を発表した。四月に知事選投開票を控え、一般会計は独自事...
2月9日
新型コロナ「２類」前提で計上 神奈川県財政課「変更後の措置不明」
神奈川県の一般会計当初予算案では、新型コロナウイルス対策費が前年度比千八十三億円減の二千九十九億円と...
23年度 神奈川県予算案 財政状況 いまだ厳しく
神奈川県の当初予算案は総額四兆六千八百十五億円（前年度比１・４％増）と、過去最大になった。うち一般会...
＜神奈川＞公立高入試志願状況 全日制は3950人変更
神奈川県教育委員会は八日、二〇二三年度入学者の県内公立高校入試（共通選抜）の志願変更状況を発表した。...
27年花博公式ロゴ公募 岐阜市の喜多さん最優秀賞 横浜市花・バラがモチーフ
二〇二七年に米軍上瀬谷通信施設跡地（横浜市瀬谷区、旭区）である国際園芸博覧会の開催まで千五百...
「ぜん息助成」来年3月末廃止 既存受給者は26年3月まで 市民団体が川崎市に対話求める
川崎市は八日、アレルギー疾患対策推進方針案を発表した。市独自の「成人ぜん息（そく）患者医療費...