＜新型コロナ＞神奈川県で1862人の感染、11人死亡

2023年2月9日 18時17分
　神奈川県内で9日、新型コロナウイルスに感染した男女11人の死亡と、新たに1862人の感染が発表された。死亡者を発表したのは横浜市（6人）、県（厚木市、海老名市各1人）、相模原市（2人）、藤沢市（1人）。
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