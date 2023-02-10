バカラックさん死去　「雨にぬれても」作曲

2023年2月10日 01時12分 （共同通信）
　バート・バカラック氏

　バート・バカラック氏

　【ニューヨーク共同】米メディアによると、著名な作曲家バート・バカラックさんが８日、ロサンゼルスの自宅で死去した。９４歳だった。自然死という。１９６９年の映画「明日に向って撃て！」の挿入歌「雨にぬれても」を作曲、アカデミー賞を受賞した。
　中西部ミズーリ州カンザスシティー生まれ。６０～７０年代を中心に、作詞家ハル・デービッドさんとのコンビでヒット曲を連発した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

文化の新着

記事一覧