バート・バカラック氏
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「炎環」などの歴史小説で知られる作家の永井路子（ながい・みちこ、本名黒板拡子＝くろいた・ひろこ）さん...
2月9日
名演小劇場、３月２３日で休館 名古屋で半世紀、運営困難
名古屋市東区で半世紀にわたり演劇や映画文化を発信してきたミニシアター「名演小劇場」が３月２３日で休館...
楽曲権利１千億円で売却か 故ジャクソンさんの遺産管理団体
【ロサンゼルス共同】米芸能誌バラエティーは７日、２００９年に５０歳で死去した米人気歌手マイケル・ジャ...
2月8日
ＮＨＫは一層の合理化を、総務相 ２３年度予算で意見
総務省は８日、ＮＨＫの２０２３年度の予算や事業計画に対する松本剛明総務相の意見を公表した。受信料の値...
和久田アナが「ニュース７」に ＮＨＫ、新キャスター発表
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スラムダンク、興収１００億突破 公開６７日で６８７万人動員
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