岸田首相、１１日に鼻の手術　全身麻酔、松野氏が臨時代理

2023年2月10日 10時08分 （共同通信）
　閣議に臨む岸田首相（中央）＝１０日午前、首相官邸

　閣議に臨む岸田首相（中央）＝１０日午前、首相官邸

　松野博一官房長官は１０日の記者会見で、岸田文雄首相が慢性的な鼻づまりの治療のため、１１日に都内の病院で鼻の手術を受けると発表した。全身麻酔を伴うため、松野氏が臨時代理を務める。

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