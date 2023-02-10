北海道・網走に流氷接岸　平年より６日遅く

2023年2月10日 12時58分 （共同通信）
　北海道網走市に接岸した流氷＝１０日午前

　北海道網走市に接岸した流氷＝１０日午前

　北海道の網走地方気象台は１０日、網走市でオホーツク海の流氷が接岸し船舶が航行できなくなる「流氷接岸初日」を迎えたと発表した。平年より６日遅く、昨年より７日遅い。
　陸地から流氷が肉眼で見える「流氷初日」は２日に観測されていた。同じオホーツク海側にある紋別市も９日、接岸初日を迎えたと明らかにしていた。

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