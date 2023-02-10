＜新型コロナ＞茨城県で新たに696人感染、2人死亡

2023年2月10日 19時37分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は10日、新型コロナウイルスに感染した2人が死亡したと発表した。新規感染は696人。累計では、死者1250人、感染者62万6500人となった。（出来田敬司）
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