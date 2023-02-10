茨城県庁
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茨城･古河ゆかりの作家・永井路子さん悼む 「ふるさと」PRにも協力 今秋、文学館で功績たどる特別展
茨城県古河市名誉市民の歴史作家、永井路子さんが九十七歳で死去した。幼少期から二十年あまりを市...
2月10日
＜新型コロナ＞茨城県で993人感染、5人死亡
茨城県は9日、新型コロナウイルスに感染した5人が死亡したと発表した。新規感染は993人。累計では、死...
2月9日
船舶事故 過去5年で最多20隻 昨年、コロナ3年目でレジャー客増影響か
茨城海上保安部のまとめによると、県内で二〇二二年に発生した船舶事故の隻数は前年の倍の二十隻で、過去五...
伊勢物語「古筆切」初公開へ 現存最古「藤原公任筆本」と同一か 私立中講師・澤田さん所蔵 27日から千葉・柏で
平安時代前期の歌物語「伊勢物語」の写本から切り取った「古筆切（こひつぎれ）」を、県南地域在住...
管理区域でケーブル焼損 原子力機構 放射性物質漏えいなし
日本原子力研究開発機構は八日、核燃料サイクル工学研究所（茨城県東海村）の管理区域内で、排気装...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに1043人が感染、4人死亡
茨城県は8日、新型コロナウイルスに感染した4人が死亡したと発表した。新規感染は1043人。累計では、...
2月8日