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東京電力子会社が情報不正閲覧 経産省、全電力に法令順守指示
経済産業省は１０日、電力小売りを手がける東京電力子会社の一部社員が、経産省が管理する再生可能エネルギ...
2月10日
日銀総裁に植田和男氏を起用へ 首相意向、戦後初の経済学者出身
岸田文雄首相が４月８日に任期満了となる日銀の黒田東彦総裁（７８）の後任に元日銀審議委員で経済学者の植...
外食大手４社、原材料高で減益 売上高は好調、コロワイド赤字
外食大手６社の２２年１２月期や４～１２月期の連結決算が１０日、出そろった。原材料高などで、日本マクド...
自動車大手５社、円安で増益 半導体不足の長期化が課題
自動車大手７社の２０２２年４～１２月期連結決算が１０日、出そろった。外国為替市場での円安ドル高を追い...
中国電力の不正閲覧３万件超に ２２年１０～１２月に調査拡大
中国電力は１０日、競合する新電力の顧客情報を不正閲覧していた問題で、２０２２年１０～１２月の３カ月で...
雪印、最大１９％値上げへ ４月、「６Ｐチーズ」は３回目
雪印メグミルクは１０日、家庭用チーズやバター、ヨーグルトなど計１３７商品の希望小売価格、出荷価格を４...