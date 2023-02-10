ＮＹ円、１３０円台後半

2023年2月10日 23時08分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１０日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時４０分現在、前日比８２銭円高ドル安の１ドル＝１３０円６６～７６銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０６８２～９２ドル、１３９円６４～７４銭。
　日銀の次期総裁に経済学者の植田和男氏が起用されると伝わり、日銀の大規模な金融緩和政策が修正されるとの思惑から、ドルを売って円を買う動きが先行した。

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