＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、497人感染

2023年2月12日 07時46分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は十一日、新たに四百九十七人の新型コロナウイルス感染と、六十代と八十歳以上のいずれも男性二人の死亡を発表した。県内の感染確認は計四十一万三千百三十七人、死亡者は計千十一人。

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