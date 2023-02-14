

埼玉県議会事務局は十三日、鈴木正人氏（南十七区）が県議会第二会派「無所属県民会議」を離脱し、第一会派の自民党議員団に入ったと発表した。

県民は同日、会派在籍中に自民と協議を重ねていたなどとして、鈴木氏を除名処分にしたと発表した。（杉原雄介）

新たな会派構成は次の通り。

自民五〇▽県民一〇▽公明九▽民主フォーラム八▽共産党六▽改革一▽無所属二（欠員七）



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