＜新型コロナ＞栃木県で3人死亡、386人感染　12、13日分

2023年2月14日 08時20分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は十二日に百七十八人、十三日に二百八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万三千五百二十三人。五十代男性一人、八十歳以上の男女二人の計三人の死亡も発表し、累計死亡者数は千十四人。

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