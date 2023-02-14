群馬県は十三日、新たに百八十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて二十二人減。九十歳以上女性一人の死亡報告があった。十二日は百七十七人（前週比三百二十九人減）の感染が公表され、死亡の報告はなかった。累計感染者は四十三万二千四百九十九人、死者は計千三十八人。



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