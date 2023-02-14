＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、358人感染　12、13日分

2023年2月14日 08時25分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は十三日、新たに百八十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて二十二人減。九十歳以上女性一人の死亡報告があった。十二日は百七十七人（前週比三百二十九人減）の感染が公表され、死亡の報告はなかった。累計感染者は四十三万二千四百九十九人、死者は計千三十八人。

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