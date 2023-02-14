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埼玉県は十三日、二〇二三年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度比０・８％減の二兆二千百十...
2月14日
吉川市長選告示 現新一騎打ち 中原さん「吉川市をさらに前へ」 加藤さん「恒久的な財源整える」
埼玉県吉川市長選は十二日告示され、三選を目指す現職の中原恵人さん（５２）と、新人で前市議会議長の加藤...
寄居町駅伝3年ぶり 健脚競う77チーム
第六十八回寄居町駅伝競走大会（東京新聞寄居専売所など協賛）が十二日、町立総合体育館から鉢形城...
＜埼玉＞普通科トップ、市立浦和2.30倍 専門学科、大宮の理数科2.85倍 公立高志願倍率
２０２３年度の埼玉県内公立高校入試の出願が１３日、締め切られた。志願倍率は全日制１．１１倍、定時制０...
鈴木正人氏が自民会派入り 埼玉県議会 「県民会議」は除名
埼玉県議会事務局は十三日、鈴木正人氏（南十七区）が県議会第二会派「無所属県民会議」を離脱し、第一...
水道使用量や料金 スマホで確認して さいたま市がアプリ運用
さいたま市は、水道の使用量や料金をスマートフォンで確認できる「さいたま市水道局アプリ」の運用...