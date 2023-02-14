＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1373人感染、8人死亡

2023年2月14日 18時02分
　埼玉県内で14日、新型コロナウイルスの新たな感染者1373人と、60〜90代の男女8人の死亡が発表された。新規感染者は28日連続で前週の同一曜日を下回った。
　県は医療機関と高齢者施設の計3カ所で、既に発生しているクラスター（感染者集団）が拡大したと発表した。
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