栃木県庁

栃木県は十四日、新たに五百九十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万四千百十六人。六十代の女性一人、八十歳以上の男女五人の計六人の死亡も発表し、累計死亡者数は千二十人になった。

県によると、栃木、宇都宮、小山各市の高齢者施設計三カ所で六〜十三人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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