栃木県庁
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4年ぶり天平の花まつり 下野市
栃木県下野市は、日本三大桜の「淡墨桜」などで知られる天平の丘公園の「天平の花まつり」（市観光協会・市...
2月15日
電子看板で利便性向上へ 宇都宮駅西口で実証実験
駅利用者らの利便性向上のため、ＪＲ宇都宮駅西口に観光や交通、店舗情報などを表示するデジタルサ...
＜新型コロナ＞マスク着用は個人の判断に 栃木県対策本部会議
栃木県は十四日、新型コロナウイルス感染症対策本部会議で、マスクの着用を個人の判断に委ねることを決めた...
「技術立国・日本を世界に示す」 技能五輪・情報ネットワーク施工で金 海老原さんに栃木県知事特別表彰
京都市で昨年十月にあった第四十六回技能五輪国際大会の「情報ネットワーク施工」職種で金メダルを...
2月14日
少子化・人口減対策に重点 宇都宮市当初予算案 出産育児へ助成金
宇都宮市は十三日、二〇二三年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度当初比２・５％減の二千百八十九億...
＜新型コロナ＞栃木県で3人死亡、386人感染 12、13日分
栃木県は十二日に百七十八人、十三日に二百八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者...