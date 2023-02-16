栃木県庁

栃木県は十五日、新たに四百七十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。

累計感染者数は四十一万四千五百八十七人。六十代男性一人、八十歳以上の男女六人の計七人の死亡も発表し、累計死亡者数は千二十七人になった。

県によると、栃木市の高齢者施設で七人、足利市の同施設で五人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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