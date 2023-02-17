【午前】１０時１３分、官邸。１４分、自民党の「国民とともに民事司法改革を推進する議員連盟」の世耕弘成会長らから要望書受け取り。５６分、松山政司同党参院政審会長。

【午後】２時３３分、柳井俊二国際海洋法裁判所判事、堀之内秀久国連海洋法条約担当大使。３時、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。２４分、外務省の小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。５４分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。４時６分、秋葉国家安全保障局長、石川内閣官房拉致問題対策本部事務局長。４３分、加藤勝信厚生労働相、河野太郎デジタル相、栗生俊一官房副長官、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、吉川浩民自治行政局長、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。５時１０分、河野俊嗣宮崎県知事。武井俊輔自民党衆院議員同席。１９分、宮崎牛生産者らによる牛肉の贈呈。４４分、秋葉国家安全保障局長。６時２７分、東京・麻布台の米沢牛専門店「雅山」。山口俊一衆院議院運営委員長、高木毅自民党国対委員長らと会食。松野博一官房長官同席。８時３１分、公邸。



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