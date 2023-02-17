栃木県庁

栃木県は十六日、新たに三百八十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万四千九百七十六人。八十歳以上の女性一人の死亡も発表し、累計死亡者数は千二十八人になった。

県によると、宇都宮市の高齢者施設で十一人、下野市の同施設で七人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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