栃木県庁
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ジャポニスムから強い影響 巨匠4人の力作 19日まで足利の市立美術館で特別展示
十九世紀後半、フランス・パリを中心に巻き起こった日本美術ブーム「ジャポニスム」の影響を受けた...
2月17日
国文化財めざし加速 「天明鋳物」の生産用具 指定にらみ予算771万円計上 佐野市長「次世代につないでいく」
栃木県佐野市域で千年以上続く伝統工芸「天明鋳物」の生産用具について、市は国重要有形民俗文化財...
2月16日
＜新型コロナ＞栃木県で7人死亡、471人感染
栃木県は十五日、新たに四百七十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。
累計感染者...
4年ぶり天平の花まつり 下野市
栃木県下野市は、日本三大桜の「淡墨桜」などで知られる天平の丘公園の「天平の花まつり」（市観光協会・市...
2月15日
電子看板で利便性向上へ 宇都宮駅西口で実証実験
駅利用者らの利便性向上のため、ＪＲ宇都宮駅西口に観光や交通、店舗情報などを表示するデジタルサ...
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