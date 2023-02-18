ＮＹ株、続落

2023年2月18日 00時15分 （共同通信）
　ニューヨーク証券取引所の入口＝２０２２年１１月（ロイター＝共同）

　ニューヨーク証券取引所の入口＝２０２２年１１月（ロイター＝共同）

　【ニューヨーク共同】１７日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落して始まった。午前１０時現在は前日比１３５・２４ドル安の３万３５６１・６１ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は１１８・５４ポイント安の１万１７３７・２９。
　インフレ抑制のために米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げが長期化するとの観測から、売りが先行した。

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