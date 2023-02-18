警視庁は二十日付で所属長級二百二人の異動を発令する。すでに発令した分と今後の発令分を合わせると、今春異動する所属長級は昨年より五十四人少ない二百八十八人となる。警部以上は千七百五十人が異動する。三十五の署で署長が交代する。

組織犯罪対策は組対に、生活安全は生安に省略。原則、代表的役職のみ掲載

【本部等】

地域部長（総務部参事官企画課長事務取扱）高口雅人▽警察学校長（総務部参事官）大庭徹▽四方面本部長（公安部参事官）寺田守孝▽総務部参事官企画課長事務取扱（地域部同）武田宗洋▽九方面本部長（刑事部同）大田晃央▽総務部参事官（会計課長）長坂雄太▽同（装備同）小松田陽一▽警務部参事官給与課長事務取扱（情報管理同）青木正治▽地域部参事官（地域総務同）高橋孝人▽公安部同（公安一同）大橋良則▽刑事部同（新宿署長）井ノ口徹▽七方面本部長（八王子同）藤原靖浩▽十方面同（近畿管区警察学校教務部長）渡会幸治▽会計課長（首席監察官）山口博▽首席監察官（関東管区警察局総務監察部警務課長）渡辺清隆▽地域総務課長（通信指令本部長）七高徹▽通信指令本部長（警察大学校教授）湯浅誠▽公安一課長（警察庁警備局付）北林利基▽公安三同（四谷署長）寺島明雄▽国際犯罪対策同（警察庁刑事局組対部調査官）寺田朋郎▽暴力団対策同（国際犯罪対策課長）米山明宏▽皇宮警察本部皇宮警察学校長（捜査一同）小林仁▽東北管区同（丸の内署長）前田敦▽警衛課長（教養課長）千葉嘉信▽捜査一同（鑑識同）国府田剛▽警察庁交通局付（東京都公安委員会補佐官）押切浩之▽同刑事局組対部調査官（施設課長）中村一彦▽警察大学校教授（訟務同）占部貴之▽警察庁警備局付（外事三同）吉野成一朗▽警察大学校教授（刑事部理事官）虻川誉▽同（生安部同）伊藤三津夫▽東京都公安委員会補佐官（原宿署長）吉田直人▽総務部理事官・聴聞官（捜査共助課長）田中彰仁▽同（千住署長）伊津野充裕▽文書課長（青梅署長）副島多光生▽装備同（健康管理本部長）林博文▽施設同（科学捜査研究所長）四郎園文明▽留置管理一同（警察庁）谷本信也▽同二同（四方面本部副本部長）斎藤裕▽訟務同（大井署長）小松秀樹▽教養同（一方面本部副本部長）五十嵐吉永▽健康管理本部長（会計監査官）押尾匡裕▽交通執行課長（高速道路交通警察隊長）柳下一利▽交通管制同（大森署長）西村博之▽江東運転免許試験場長（二方面交通機動隊長）妻木友昭▽高速道路交通警察隊長（昭島署長）服部竜也▽五機動隊長（目白同）藤田義徳▽九同（大塚同）宮崎真由美▽航空隊長（中央副署長）大谷英之▽八方面自動車警ら同（牛込同）渡部聡子▽鉄道警察同（通信指令官）榊原敬祐▽公安二課長（城東署長）戸塚宏明▽外事三同（小金井同）羽根知秀▽刑事部理事官（西新井同）畑孝博▽捜査三課長（中野同）沼田慎吾▽捜査共助同（一機動捜査隊長）金子登▽鑑識同（捜査支援分析センター所長）佐藤雅一▽科学捜査研究所長（深川署長）鈴木智文▽捜査支援分析センター同（亀有同）岡部誠幸▽一機動捜査隊長（成城同）早川直敬▽三同（築地副署長）井出学▽生安部理事官（九方面本部副本部長）露木秀幸▽少年育成課長（巣鴨署長）平沢信行▽警察学校庶務部長（警察学校初任教養部長）唐沢肇▽同初任教養同（野方署長）坂本守▽一方面本部副本部長（文書課長）浜田卓▽二同（多摩中央署長）島田寿一▽四同（五日市同）高島敦▽七同（東京湾岸同）村元千恵子▽九同（品川同）高橋健二▽警察庁へ（小平署長）田中勇▽取調べ調査官（高輪副署長）荒井英樹▽総務部理事官（蒲田副署長）平丸圭吾▽会計監査官（警務部理事官互助組合事務局次長）上野敏之▽総務部理事官（小岩副署長）土田治輝▽警務部同（四方面交通機動隊長）松山政司▽交通警察指導官（九方面同）三木健次▽交通部理事官（江東運転免許試験場長）金子賢司▽警備部同（世田谷副署長）清水勝也▽警衛官（富坂同）田部井健次▽地域部理事官（通信指令官）梶原浩史▽通信指令官（戸塚副署長）平沢光一▽公安部理事官（田無同）三滝賢司▽同（麹町同）鶴岡敏裕▽刑事部理事官（南大沢同）白水康雄▽同（葛西同）藤戸圭祐▽同（町田同）国時匡▽生安警察指導官（池袋同）浜田勝行▽経済犯罪対策官（南千住同）小山正治▽人身安全関連事案対策官（人身安全関連事案総合対策本部理事官）飯山力雄▽東京都会計管理局警察・消防出納部長（警務部理事官共済組合事務局次長）坂東宏之▽総務部理事官心得（総務部管理官デジタル予算担当）斎藤浩勝▽警務部理事官心得（用度課長代理）設楽弘文▽同警察共済組合警視庁支部事務局次長（装備同）直井克彰▽同警視庁職員互助組合事務局次長（給与同）露木輝▽警備部理事官心得警護対策官（警護同）鬼塚忠弘▽刑事部同（刑事部管理官法令指導担当）春日清二▽刑事部同（捜査三課長代理）肥沼信行▽企画課長代理・庶務（企画課長代理・庁務）中西誠治▽同・庁務（武蔵野地域課長）長友優典▽用度課長代理・物品管理（用度課長代理・契約調整）杉田直文▽人事一課長代理・人事（制度企画室長）藤元伸彦▽同・監察（警務部監察官）後藤健宏▽制度企画室長（六方面本部調査担当）矢部二葉▽給与課長代理・給与企画（給与課調査担当）本橋利浩▽警備一同・警備企画（災害対策課長代理）田村航一▽災害対策同・災害対策（災害対策課調査担当）橋本浩英▽警護課長代理・一警護（警護課長代理・二警護）鑓水博哉▽同・二同（総理大臣官邸警備隊長）山家裕文▽同・三同（警護課調査担当）沢田淳▽生安総務課長代理・生安企画（少年事件課長代理）広渡隆信▽少年事件同・少年事件指導（同・二少年事件）小林裕規央▽組対総務同・組対企画（組対総務課指導担当）松井峰夫▽薬物銃器対策同・薬物銃器対策（薬物銃器対策課長代理・銃器捜査）市村雄介▽同・銃器捜査（同・二薬物捜査）大久保健司▽情報管理課長（警察庁）本多祐樹

【署長】

丸の内（警衛課長）大月正司▽新宿（暴力団対策同）永野雅通▽四谷（警察庁交通局付）三枝司佳▽上野（警察大学校教授）末広典明▽本所（皇宮警察本部皇宮警察学校長）山本英治▽立川（東北管区同）本田英昭▽八王子（警察大学校教授）広瀬幸男▽品川（二自動車警ら隊長）渡辺美保▽東京湾岸（八方面同）佐藤政延▽大井（生安警察指導官）稲村晃▽大森（九機動隊長）木島伸介▽成城（刑事部理事官）熊谷達也▽目黒（警務部同）宮本英行▽原宿（公安部同）岡崎聖▽中野（人身安全関連事案対策官）南崎聡▽野方（総務部理事官）原島栄造▽杉並（少年育成課長）玉川司▽大塚（警衛官）前川雅信▽巣鴨（国際犯罪対策官）渡辺寿▽目白（総務部理事官）深沢一浩▽赤羽（公安部同）佐野恭一▽千住（警務部同）大田新吾▽西新井（捜査三課長）片野覚▽深川（暴力団対策情報官）山田敏彦▽城東（交通執行課長）桑嶋康雄▽向島（警備部理事官）田平誠▽亀有（経済犯罪対策官）三谷貞博▽葛飾（交通部理事官）大塚陽平▽小松川（刑事部同）臼池啓明▽昭島（十方面交通機動隊長）福島稔▽小金井（留置管理一課長）桐島俊彦▽小平（薬物銃器対策官）門脇勇▽青梅（七方面本部副本部長）福田託也▽五日市（交通管制対策官）千手教一▽多摩中央（取調べ調査官）南出英彦

【副署長】

麹町（警備一課長代理）山崎亘▽中央（警護同）桑原剛▽築地（人事一同）小谷友彦▽高輪（捜査二同）栗原浩一▽蒲田（生安総務同）石津隆太郎▽世田谷（人事一同）筒井朝彦▽碑文谷（給与同）小串理恵▽牛込（通信指令本部指令計画課長）神永信哉▽戸塚（公安一課指導担当）中島勝仁▽富坂（外事二課長代理）谷田部文彦▽池袋（企画同）日比野悟郎▽浅草（暴力団対策同）佐藤圭一郎▽尾久（巣鴨少年センター所長）薬師寺克範▽南千住（災害対策課長代理）大島光司▽葛西（薬物銃器対策同）金子忠司▽小岩（地域指導同）河野雅明▽田無（外事四同）鈴木修▽東村山（留置管理一同）長谷川暁子▽武蔵野（交通総務課指導担当）脇本史雄▽南大沢（運転免許本部庶務課長）藪中昭広▽町田（組対総務課長代理）深沢俊寛

【署課長】

武蔵野地域（人事一）大図進一

【警務部付・辞職】

大嶽裕保（地域部長）▽枝広基司（警察学校長）▽渡部雅洋（四方面本部長）▽田中康義（七同）▽手塚貴博（九同）▽矢部春彦（十同）▽田中茂哉（公安三課長）▽鈴木佳枝（上野署長）▽大野賢司（本所同）▽佐川徹也（立川同）

【警務部付・退職予定】

岡本哲（総務部参事官）▽額賀ゆき子（警務部参事官給与課長事務取扱）▽館川紀之（総務部理事官・聴聞官）▽阿部純一（留置管理二課長）▽平野栄一（六方面交通機動隊長）▽佐々木祐二（五機動隊長）▽寺脇賢一（航空隊長）▽布施史郎（鉄道警察隊長）▽景山泰行（公安二課長）▽矢内正直（三機動捜査隊長）▽鈴木宏昌（警察学校庶務部長）▽頼田修司（二方面本部副本部長）▽伊藤秀輝（目黒署長）▽弘中誠二（杉並同）▽菅井和男（赤羽同）▽原安雄（向島同）▽田中幸則（葛飾同）▽前田善久（小松川同）▽磯貝宏（東京都会計管理局警察・消防出納部長）▽椎名優（総務部理事官・聴聞官）▽堂迫久男（警務部理事官）▽森田恵一（交通警察指導官）▽椎名啓雄（交通部理事官）▽鎌田信一（同心得）▽長嶋良治（警護対策官）▽江黒章哲（地域部理事官）▽青木映（刑事部同）▽小林栄浩（同）▽千葉昭広（同）▽増田光春（風俗保安対策官）▽石黒祐治（碑文谷副署長）▽根本浩（浅草同）▽原中慎也（尾久同）▽木之瀬啓二（東村山同）▽箕輪浩之（武蔵野同）



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