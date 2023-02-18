栃木県庁

栃木県は十七日、新たに三百八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万五千二百八十四人。六十代男性一人、八十歳以上の男女三人の計四人の死亡も発表し、累計死亡者数は千三十二人になった。



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