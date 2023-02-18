栃木県庁
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ウクライナ支援 佐野の老舗酒蔵、純米吟醸酒200本限定販売 売上金を全額寄付へ
ロシアによるウクライナ侵攻から二十四日で一年。栃木県佐野市田島町の老舗酒蔵「第一酒造」は長期...
2月18日
ハーレーで交通安全を 栃木市・中村さんが白バイ2台寄贈
交通事故防止に役立てるため、栃木県栃木市の会社役員中村和男さん（６９）がハーレーダビッドソン...
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2月17日
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十九世紀後半、フランス・パリを中心に巻き起こった日本美術ブーム「ジャポニスム」の影響を受けた...
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栃木県佐野市域で千年以上続く伝統工芸「天明鋳物」の生産用具について、市は国重要有形民俗文化財...
2月16日
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