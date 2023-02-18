アーセナル冨安は終盤から出場　アストンビラ戦

2023年2月18日 23時41分 （共同通信）
　【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで１８日、アーセナルの冨安健洋はアウェーのアストンビラ戦に２―２の後半３４分から右サイドバックで出場した。チームは終了間際に２得点し、４―２でリーグ戦４試合ぶりの勝利を挙げた。

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