中島美嘉さん
関連キーワード
映画「犬神家」舞台、歴史に幕 長野・佐久市の老舗旅館
名探偵金田一耕助が活躍する１９７６年公開の映画「犬神家の一族」（市川崑監督）でロケ地となった長野県佐...
2月19日
＜三宅健とめぐるアート。10＞鈴木昭男「道草のすすめ－『点 音（おとだて）』and "no zo mi"」 耳を澄まし心遊ばせる
タレントの三宅健が、国内外の現代美術を多数収蔵する、東京都江東区の東京都現代美術館を...
侵攻記録映画に涙の観客 ベルリン、ショーン・ペン監督作
【ベルリン共同】ドイツで開催中の第７３回ベルリン国際映画祭で１７日（日本時間１８日）、ロシアのウクラ...
2月18日
将棋、藤井が最年少六冠に王手 棋王戦第２局、渡辺破り２連勝
将棋の渡辺明棋王＝名人との二冠＝（３８）に藤井聡太五冠＝竜王・王位・叡王・王将・棋聖＝（２０）が挑む...
中原中也賞に青柳菜摘さん 詩集「そだつのをやめる」
若手詩人の登竜門として知られ、優れた現代詩集に贈られる第２８回「中原中也賞」の選考会が１８日、山口市...
舘ひろしさんがｅ―Ｔａｘ体験 確定申告、「私でも」手軽さＰＲ
２０２２年分の所得税の確定申告が始まったのを受け、俳優の舘ひろしさんが１８日、東京・渋谷税務署でスマ...