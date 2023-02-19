歌手、中島美嘉さんが結婚　ギタリストの馬谷勇さんと

2023年2月19日 18時45分 （共同通信）
　中島美嘉さん

　中島美嘉さん

　歌手の中島美嘉さん（４０）が１９日、ギタリストの馬谷勇さん（４２）と結婚したと、所属事務所を通じて発表した。
　中島さんは「ライブのバンドメンバーとして支えてくれた馬谷さんと、今後はパートナーとしてもお互いに高め合いながら、一緒に歩んで参ります」とコメントした。

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