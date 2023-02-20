米で銃撃、１人死亡５人重体　ナイトクラブ、犯人逃走か

2023年2月20日 00時41分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】米南部テネシー州メンフィス市の２カ所で１９日未明、銃撃事件があり、１人が死亡、１０人が負傷した。うち５人は重体。
　警察によると、銃撃があったのは市内のナイトクラブと、近くのもう１カ所で、二つの事件は関連しているもよう。銃撃犯は逃走したとみられる。犯人が単独か複数か、犠牲者と面識があったかどうかなど詳細は不明としている。

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