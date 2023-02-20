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「ロシアに武器検討」中国に警告 米長官「深刻な問題になる」
【ワシントン共同】ブリンケン米国務長官は１９日放映の米ＡＢＣテレビの番組で、中国の王毅共産党政治局員...
2月20日
トルコ被災地の大半で捜索終了 地震２週間、残り２県は続行
【ガジアンテプ共同】トルコ・シリア大地震は２０日で発生から２週間。トルコでは「奇跡の救出」が相次いだ...
2月19日
シリア首都攻撃２０人死傷 イスラエルか、地震後初
【カイロ共同】シリア国営通信は１９日、首都ダマスカス周辺に同日未明にミサイル攻撃があり、５人が死亡し...
ロシアメディアが原発攻撃を提唱 米シンクタンク指摘
【キーウ共同】米シンクタンク、戦争研究所は１８日、ロシアメディアがウクライナの原発への電力供給を遮断...
ウクライナ侵攻が主要テーマ プーチン大統領の年次報告
ロシアのペスコフ大統領報道官は、プーチン大統領が２１日に予定する年次報告演説について、ウクライナでの...
北朝鮮「ICBM火星15を発射」奇襲発射訓練と報道 金与正氏が談話でアメリカをけん制
【ソウル＝木下大資】北朝鮮の朝鮮中央通信は19日、大陸間弾道ミサイル（ICBM）「火星15」...