【ニューヨーク共同】米南部テネシー州メンフィス市の２カ所で１９日未明、銃撃事件があり、１人が死亡、１０人が負傷した。うち５人は重体。

警察によると、銃撃があったのは市内のナイトクラブと、近くのもう１カ所で、二つの事件は関連しているもよう。銃撃犯は逃走したとみられる。犯人が単独か複数か、犠牲者と面識があったかどうかなど詳細は不明としている。



関連キーワード 国際