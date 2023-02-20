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宇都宮動物園（宇都宮市）で暮らす国内最高齢のアミメキリン「ハツカ」（雄、二十九歳）の住環境を...
2月20日
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、288人感染
栃木県は十九日、新たに二百八十八人の新型コロナウイルス感染と、八十歳以上の女性患者の死亡を発表した。...
三本足の異形の生き物 トリックスターの世界 足利で浅野暢晴さん個展
目も鼻もない三本足の異形の生き物を陶彫で表現する茨城県の彫刻家、浅野暢晴（のぶはる）さん（４...
2月19日
＜新型コロナ＞栃木県で5人死亡、294人感染
栃木県は十八日、新たに二百九十四人の新型コロナウイルス感染と、八十歳以上の男女五人の死亡を発表した。...
イチゴ柄の婚姻・出生届配布 真岡市
栃木県真岡市はイチゴやキャラクターをモチーフにしたオリジナルの婚姻届と出生届を作った＝写真。...
ウクライナ支援 佐野の老舗酒蔵、純米吟醸酒200本限定販売 売上金を全額寄付へ
ロシアによるウクライナ侵攻から二十四日で一年。栃木県佐野市田島町の老舗酒蔵「第一酒造」は長期...
2月18日