足利で春告げる紅白梅の競演

2023年2月20日 08時10分
　栃木県足利市昌平町の史跡足利学校に春の訪れを告げる白梅が咲き始め、早咲きの寒紅梅と並んで紅白梅のコントラストが観光客を楽しませている＝写真。
　足利学校を象徴する「学校門」の右に植えられた寒紅梅は１２月下旬に開花し、満開を迎えた。左の白梅は遅咲きで、三分咲き程度となっている。学校事務所によると、２月末まで紅白梅の競演が楽しめるという。問い合わせは同事務所＝電０２８４（４１）２６５５＝へ。（梅村武史）

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